وطنية
لفتيت يصدم “بيجيدي” بدراسة حول “الكيف”
كسر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عظام العدالة والتنمية، مؤكدا أنه سيقدم دراسة علمية حول تقنين نبتة القنب الهندي، لأجل الاستعمال الطبي والصناعي. وقالت مصادر «الصباح» إن لفتيت هيأ، بشكل مسبق، الدراسة العلمية لصد مطلب العدالة والتنمية، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الكيف بدعوى انتظار موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأيأكمل القراءة »
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