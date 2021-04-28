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الدورة الثانية من بطولة الارتجال المسرحي
20 فريقا من أربع جهات تتنافس للفوز باللقب والنهائي في مراكش أعلنت مؤسسة “علي زاوا” عن إطلاق النسخة الثانية من “البطولة الوطنية للارتجال المسرحي نجوم”، بعد نجاح الدورة الأولى في السنة الماضية. وأوضحت المؤسسة أن النسخة الثانية من البطولة ستنطلق في أبريل الجاري، تحت إشراف الممثل والمخرج إسماعيل الفلاحي، وتضمأكمل القراءة »
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