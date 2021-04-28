الأولى
“قربلة” بمجلس النواب بسبب القفة
“الأحرار” يكشف عن الإحسان الانتخابي الحقيقي الذي لطخ الانتخابات لسنوات لم يتردد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعضو فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب، في رد “الصرف” لأحزاب ظلت تقتات الأصوات الانتخابية عن طريق “الإحسان الانتخابي” العمومي، وأخرى عن طريق جمع مساعدات مالية من أثرياء وشركات، ويعرفها المغاربةأكمل القراءة »
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