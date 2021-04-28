الرياضة
برازيليان يجران آسفي إلى “فيفا”
بولاكو ودي سوزا فسخا عقديهما لعدم توصلهما بمستحقاتهما فاجأ اللاعبان البرازيليان بولاكو جاردسون ألميدا وروبيرت دي سوزا إدارة أولمبيك آسفي، بعد فسخ عقديهما من طرف واحد، وقررا مغادرة المغرب، صوب بلدهما. وعلمت “الصباح” أن اللاعبين توجها إلى البرازيل، الخميس الماضي، عبر مطار محمد الخامس، بعد فسخ عقديهما مع الفريق، بسببأكمل القراءة »
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