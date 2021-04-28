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اذاعة وتلفزيون

اتهامات متبادلة بين خير الله والبخاري

منذ 16 ثانية
أثارت الممثلة نجاة خير الله والممثل طارق البخاري جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبادل الاتهامات، وكشف بعض تفاصيل المحادثات التي جرت بينهما، وفجرت خلافات كثيرة.  وبعدما خرجت خير الله عن صمتها لتؤكد أنها ضحية تحرش زميلها البخاري، وأنها تتوصل برسائل منه خادشة للحياء، دفعتها إلى فضحه ونشر مقتطفاتأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية
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