وطنية
“بيجيدي” يصفي حساباته بكورونا
الحزب الحاكم يستنفر ذراعه النقابي في صراعات سياسية لفرض تعيين أطره مديرين في الصحة لم يجد العدالة والتنمية حرجا في استعمال تداعيات الجائحة على القطاعات الحكومية المأزومة، لإشعال فتيل صراعات سياسية الهدف منها فرض تعيين أطره في سلك المديرين وكبار المسؤولين. ويحـــــــــاول “بيجيــــــــدي” مـــــــن خــــــلال عدة بؤر صراع في قطاعاتأكمل القراءة »
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