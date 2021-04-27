اذاعة وتلفزيون
أحسن مدرسة للسينما بإفريقيا في مراكش
توجت المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش، في المهرجان الإفريقي لأفلام المدارس بياوندي الكامرونية، الذي انعقد بين 14 و17 أبريل الجاري، بجائزة أحسن مدرسة سينما. وصنفت مجلة “هوليود ريبورتو الأمريكية” المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش ضمن 15 مدرسة متخصصة في التكوين في الميدان السينمائي الأفضل في العالم. وتوجد المدرسة العليا للفنونأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.