حوادث
مداهمة مقهى مستشار بـ”بيجيدي”
داهمت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة التابعة لولاية أمن مكناس، بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات المساعدة بالمنطقة، ليلة الجمعة الماضي، مقهى بحي برج مولاي عمر في ملكية مستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إثر خرقها حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد. وأفادت مصادر”الصباح”،أكمل القراءة »
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