بانوراما
أمير الطوارق يبايع محمد الخامس
مسؤولون أفارقة يعشقون المغرب 5 لا تقتصر علاقة المغرب بإفريقيا على التبادلات الدبلوماسية والاقتصادية، حسب عدد من الباحثين، إذ سعى إلى نهج سياسة تهتم بالتركيز على علاقة جنوب جنوب، خاصة مع وجود روابط وعلاقات تاريخية أساسها جغرافي وأحيانا عرقي وديني. تتطرق الحلقات التالية إلى أحد الأوجه المشرقة لعلاقة المغرب بدولأكمل القراءة »
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