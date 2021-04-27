حوادث
ثلاث سنوات لمروج مخدرات بالجديدة
خفضت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق مروج للمخدرات وحكمت عليه بـ3 سنوات حبسا نافذا، بعد أن تمت إدانته ابتدائيا ب6سنوات سجنا نافذا. وتوبع المروج بتهم حيازة ومسك وترويج المخدرات، وإهانة موظف عمومي، والسكر العلني وحيازة سيارة ذات وثائق مزورة، وحيازة سلاح أبيض دونأكمل القراءة »
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