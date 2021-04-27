الرياضة
محترفو “فوتصال” غائبون عن كأس العرب
الدكيك يكتفي بالمحليين ويستدعي 19 لاعبا لمعسكر المعمورة لن يكون بمقدور محترفي المنتخب الوطني داخل القاعة المشاركة في البطولة العربية، التي تحتضنها القاهرة في الفترة الممتدة ما بين 20 ماي و30 منه المقبل. وتعذر على هشام الدكيك، الناخب الوطني، استدعاء محترفي «الفوتصال»، للدفاع عن ألوان القميص الوطني، بسبب تعليق الرحلاتأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.