الأولى
باكوري في مرمى نيران صديقة
تنقيلات انتقامية في مصالح جهة البيضاء سطات تفضح ترهيبا وتهديدا وابتزازا كشفت احتجاجات موظفين بمجلس جهة البيضاء سطات، على تنقيلات عشوائية، عقوبات انتقامية مارست خلالها رئاسة الجماعة الترابية المذكورة الترهيب والتهديد والابتزاز، ما وضع الرئيس مصطفى باكوري في مرمى نيران نقابية تتهمه باقتراف انتهاكات صارخة، وتعرض موظفات وموظفين للشتم والكلامأكمل القراءة »
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