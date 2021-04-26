وطنية
“نتلاقاو فبلادنا” لإنعاش السياحة
المكتب الوطني المغربي للسياحة يكشف آليته الجديدة للترويج كشف مسؤولو المكتب الوطني المغربي للسياحة، خلال ندوة صحافية، آليته الجديدة للتسويق الدولي الوطني والمؤسساتي، التي يهدف، من خلالها، تسريع وتيرة إنعاش القطاع السياحي بعد تحسن الظروف الصحية. وأشار عادل الفقير، مدير عام المكتب، إلى أن القطاع السياحي يعاني، منذ أزيد منأكمل القراءة »
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