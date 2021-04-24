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ملف الصباح

مفارقة الإقبال والانتقاد

منذ ساعتين
العرايشي قال إن المغاربة راضون عن الأعمال الرمضانية وغير مكرهين على متابعتها تصوب أسهم الانتقادات في وجه أغلب الأعمال الرمضانية، مباشرة بعد أول يوم من انطلاق عرضها على القنوات العمومية، لتستمر إلى نهاية بثها، فيتحول الجميع، وبدون استثناء إلى نقاد ومهتمين بالأعمال التلفزيونية. ورغم أن بعض صناع الأعمال الرمضانية، يحرصونأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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