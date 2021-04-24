حوادث
اعتقال سارق البالوعات بمكناس
أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس على النيابة العامة المختصة، الأربعاء الماضي، شخصين يبلغان من العمر27 سنة و33، أحدهما من ذوي السوابق، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتعييب منشآت ذات منفعة عامة المقرون بالسرقة وتصريف المسروقات. وقام المشتبه فيه الرئيسي بسرقة مجموعة من الأغطية المعدنية لبالوعات الصرف الصحيأكمل القراءة »
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