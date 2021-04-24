ملف الصباح
الوقـت والبرمجـة عامـلان مؤثـران
المخرج والممثل ادريس الروخ يرفض تعميم الانتقادات ووضع جميع الأعمال في سلة واحدة تحول الموعد الرمضاني، إلى امتحان لجميع العاملين في المجال الدرامي، فرغم التطور الذي عرفته الدراما المغربية في الأعوام الأخيرة، فإن الانتقادات لا تزال تصاحب الأعمال التي تعرض في هذا الشهر، إلى درجة أصبح هذا النقد موعدا موسميا،أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.