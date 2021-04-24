حوادث
التحقيق في شبهة تعذيب موقوفة
أستاذة اتهمت شرطيا بالتحرش والتعنيف اللفظي والجسدي وحصلت على شهادة طبية دخلت النيابة العامة بتمارة، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط، صباح أمس (الجمعة)، على خط تصريحات أستاذة وجهت فيها مزاعم التعذيب والاعتقال التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتزوير، ضد أفراد دورية أمنية بالمفوضية الجهوية للشرطة بـ “تامسنا”، التابعة للمنطقةأكمل القراءة »
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