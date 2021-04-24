الرياضة
زوراق بالأولمبياد وجيد بالسعودية
سيكون عادل زوراق، الحكم المغربي، حاضرا ضمن قائمة الحكام الدوليين، الذين سيتولون قيادة مباريات الألعاب الأولمبية بطوكيو في يونيو المقبل. ويأتي اختيار الحكم المغربي، لمسيرته الجيدة وعدم ارتكابه أخطاء مؤثرة خلال المباريات الدولية، التي قادها في الفترة الأخيرة، سواء في مسابقتي عصبة الأبطال وكأس «كاف»، أو أثناء قيادة بعض مبارياتأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.