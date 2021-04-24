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الرياضة

زوراق بالأولمبياد وجيد بالسعودية

منذ ساعتين
Moroccan referee Redouane Jiyed (C-R) presents a red card to an Esperance's midfielder Mohamed Ben Romdhane (C-L) during the first leg of the CAF Champions League Quarter-final football match between Egypt's Zamalek and Tunisia's Esperance at the al-Ahly Stadium in the capital Cairo on February 28, 2020. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
سيكون عادل زوراق، الحكم المغربي، حاضرا ضمن قائمة الحكام الدوليين، الذين سيتولون قيادة مباريات الألعاب الأولمبية بطوكيو في يونيو المقبل. ويأتي اختيار الحكم المغربي، لمسيرته الجيدة وعدم ارتكابه أخطاء مؤثرة خلال المباريات الدولية، التي قادها في الفترة الأخيرة، سواء في مسابقتي عصبة الأبطال وكأس «كاف»، أو أثناء قيادة بعض مبارياتأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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