الرياضة
“المالاريا” تضرب أوباميانغ
أعلن النجم الغابوني بيير إمريك أوباميانغ، لاعب أرسنال، إصابته ب»الملاريا»، عندما تنقل أخيرا لبلاده. وتعاطفت جماهير كثيرة مع الدولي الغابوني، الذي نشر صورة له في أحد المستشفيات، مبرزا أنه بخير ويتمنى أن يتجاوز هذه الأزمة بسرعة، والعودة لتداريب فريقه اللندني. ورغم انتقاده بسبب تراجع مستواه في السنوات الأخيرة، عادت جماهيرأكمل القراءة »
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