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التقاعد والتغطية الصحية للاعبين… آخر اللمسات
لقجع صدم بهول المشاكل الاجتماعية لبعض اللاعبين والمدربين والحكام بعد الاعتزال كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يضع اللمسات الأخيرة على مشروع، يقضي باستفادة اللاعبين والمدربين والحكام من التغطية الصحية والتقاعد. وحسب المعطيات نفسها، فإن المشروع يقضي باستفادة اللاعبين من التغطية الصحيةأكمل القراءة »
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