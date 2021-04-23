حوادث
السراح المؤقت لسبعيني في قضية تسميم
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بتمتيع شيخ سبعيني بالسراح المؤقت، إثر اعتقاله بجناية المشاركة في التسميم و عدم التبليغ، في قضية محاولة قتل مواطنة سويسرية من أصل مغربي و زوجها، بجماعة أيت سعيد بإقليم الصويرة. وذكرت المصادر أن تمتيع الشيخ السبعيني، من قبل الغرفة الجنحية بالسراح المؤقت، سببهأكمل القراءة »
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