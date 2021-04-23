حوادث
اعتقال 6 مسيرين لمقاهي قمار بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، 6 مسيرين لمقاه بأحياء متفرقة، حولوها إلى فضاءات لتنظيم الرهان باستعمال أجهزة رقمية وبدون رخصة، واستقبلوا زبناءهم في ظروف تفتقد للسلامة الصحية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية. وأوقفوا تباعا بعد مداهمة عناصر أمنية من مختلف المناطق الأمنية، 12 مقهىأكمل القراءة »
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