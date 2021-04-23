الأولى
حذف شهادات أرهقت المغاربة لعقود
الداخلية كشفت لائحتها وقررت تعويضها بتصاريح شرف انتظرت الإدارة المغربية، إلى نهاية 2020، لتكتشف أن ملايين المغاربة ظلوا، لعدة سنوات، ينتظمون في صفوف طويلة، أمام الجماعات والمقاطعات والملحقات، من أجل تسلم شهادات إدارية بلا معنى، بل دون سند قانوني! وأحصت وزارة الداخلية، في مذكرة للمديرية العامة للجماعات الترابية، توصل بهاأكمل القراءة »
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