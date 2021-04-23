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مجتمع

البيضاء تدعم التلاميذ نفسيا

منذ 6 ساعات
تأقلمت المؤسسات التعليمية بالمملكة مع ظروف الجائحة، وهو ما جعل المسؤولين عن القطاع يبحثون عن وسائل جديدة، من أجل دعم التلاميذ وتشجيعهم على إكمال المقرر المدرسي، وتحضيرهم بشكل جيد للامتحانات الإشهادية، وفي هذا السياق، تأتي مبادرة الدعم النفسي للتلاميذ وأولياء أمورهم، وتحضيرهم للامتحانات. وفي هذا الصدد، أطلقت المديرية الإقليمية لوزارةأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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