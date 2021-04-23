خاص
الـتـوجـيـه… الـخـطـوة الأولـى
عملية ضرورية لتحديد رغبات التلميذ بناء على تقنيات علمية وبيداغوجية دقيقة لم تخترع منظومة التعليم أحسن من التوجيه المدرسي، بكل تقنياته ومحدداته وغاياته، لتوفير بنية دقيقة من الرغبات تحدد مسار التلاميذ في المستويات اللاحقة، خصوصا في التكوين العادي أو الجامعي ما بعد شهادة الباكلوريا. ورغم الإكراهات الموضوعية والذاتية التي تواجهأكمل القراءة »
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