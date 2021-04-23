الصباح الفني
“أتذكرني؟” جديد التطواني
أطلق، أخيرا، الفنان عبد الواحد التطواني أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أتذكرني؟” على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتوب”. وتعد أغنية “أتذكرني” ثمرة تعاون فني بين عبد الواحد التطواني، الذي يجمع بين الغناء والتلحين، والشاعرة العزيزة الشمشام والموزع الموسيقي يونس الخزان. واختار الفنان عبد الواحد التطواني تقديم عمل يؤدي فيه قصيدةأكمل القراءة »
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