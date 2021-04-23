الرياضة
حبل الإقالة يلتف حول غاموندي
اجتماع طارئ مع الجامعي خلص إلى منحه فرصة أخيرة عقد إسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي لكرة القدم، اجتماعا مع المدرب الارجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي، بعد التعادل الأخير بالميدان مع شباب المحمدية بهدف لمثله. وخصص الاجتماع لاستفسار المدرب عن أسباب النتائج السلبية التي يسجلها الفريق، والأداء الباهت الذي ظهر به، وتراجع مستوى أغلب اللاعبين.أكمل القراءة »
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