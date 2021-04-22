الأولى
تهرب ضريبي بالفن
شركات تلجأ إلى اللوحات الفنية لتضخيم تكاليفها وتقليص المستحقات الضريبية أثارت تصريحات شركات خصمت مبالغ هامة من حسابات نشاطها، استعملت في اقتناء لوحات فنية بالملايين، شبهات لدى مراقبي الضرائب، الذين باشروا تحريات للتدقيق في المعطيات المتوصل بها. ويلجأ أصحاب هذه الشركات إلى اقتناء لوحات فنية واستعمالها لتأثيث مكاتب مسؤولي الشركاتأكمل القراءة »
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