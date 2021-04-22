الأولى
تلاعبات في صفقات بالبيضاء
تواجه الصفقات العمومية وطلبات العروض المنجزة من قبل مقاطعات بالبيضاء مشاكل في تعليل مساطر وإجراءات قام بها مسؤولون أثناء إعدادهم وتتبعهم إنجاز مشاريع وبرامج ومشتريات. ووقفت فقرات تقرير حديث، تناول بعضا من الصفقات العمومية المبرمة في الولاية الانتخابية السابقة والحالية، على خروقات شابت تطبيق مقتضيات قانونية استفاد منها مقاولون وشركات،أكمل القراءة »
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