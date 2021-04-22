حوادث
جديد “اللايف” المسيء لمسؤولين قضائيين
المتهم عجز عن الإجابة عن أسئلة المحققين في شأن ما كان يدعيه عبر الشريط كشفت مصادر عليمة لـ”الصباح”، أن التحريات الأولية الميدانية والتقنية التي باشرتها الأسبوع الماضي الفرقة الوطنية التابعة لجهاز الدرك الملكي بالرباط، مع المتهم (م.خ) في موضوع نشر شريط فيديو مسيء لمسؤولين قضائيين بمكناس وأزرو، وأفراد من الدركأكمل القراءة »
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