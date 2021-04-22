حوادث
محكمة جديدة في الخارطة القضائية
تحويل المركز القضائي لبوجدور إلى المحكمة وعدد الابتدائيات يرتفع إلى 84 تمكن مشروع المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والقاضي بإنشاء محكمة ابتدائية ببوجدور، من أن يحظى بمصادقة المجلس الحكومي عليه، بعد أن عرضه محمد بنعبد القادر وزير العدل، لتنضاف إلى الخارطة القضائية بالمغرب محكمة جديدة في الأقاليم الجنوبية. إحداث محكمةأكمل القراءة »
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