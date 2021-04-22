اذاعة وتلفزيون
“سالف عذرا”… عندما تواجه الأنثى التسلط
دراما اجتماعية من أربع حلقات من بطولة هدى صدقي وربيع القاطي تبث القناة الأولى، مساء اليوم (الخميس) ابتداء من العاشرة، حلقة جديدة من سلسلة “سالف عذرا” للمخرجة جميلة البرجي بنعيسى. السلسلة الجديدة عبارة عن دراما اجتماعية من أربع حلقات مطولة، تولّت تنفيذ إنتاجها شركة “كود نيو كوم” للإنتاج السمعي البصري.أكمل القراءة »
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