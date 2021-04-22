اذاعة وتلفزيون
“أواصر تيفي” تغير برمجتها
وضعت قناة “أواصر تيفي” التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج، شبكة برامج جديدة خاصة برمضان، من أجل “تمتين أواصر مغاربة العالم بهوية وثقافة وتقاليد وتراث بلدهم الأصل، والتفاعل مع حاجياتهم الروحية والثقافية والفكري”، حسب ما جاء في بيان صحافي. وقال مجلس الجالية المغربية بالخارج، إن البرمجة الجديدة، تأتي في سياق استثنائي تفرضهأكمل القراءة »
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