بانوراما
زوجات لأكثر من رجل 8 … معلمة هجرت زوجها وارتبطت بزميلها
مغربيات جمعن بين زوجين في الآن نفسه، وبعقود قانونية استعملن لاستخراجها، وثائق مزورة بتواطؤ أطراف أخرى. تحدين عن جهل أو بدونه، القانون والشرع، وغلبن عاطفتهن ومودتهن المتدفقة، على كل الأعراف والتقاليد والقوانين. انجرفن وراء الشهوة، فسقطن في ورطة لم يخرجن منها، إلا بحلول ترقيعية وضعتهن في ما هو أخطر، بعدأكمل القراءة »
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