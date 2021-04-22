الرياضة
27 لاعبة في أول معسكر للبؤات “فوتصال”
غويلة مدربا جديدا ولقجع يوصي بالاهتمام بالمنتخبات النسوية يخوض المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم داخل القاعة أول معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة بداية من أول أمس (الثلاثاء). ويأتي هذا المعسكر، الأول من نوعه بالنسبة لهذا المنتخب في سياق الاهتمام بالكرة النسوية، والرفع منأكمل القراءة »
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