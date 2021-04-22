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وطنية

“بيجيدي” يقصف الهاربين إلى “التجمع”

منذ 7 ساعات
طالب أعضاءه المغادرين بإرجاع التعويضات عن المهام من تاريخ تصحيح الإمضاء على الاستقالات بدأ العدالة والتنمية يستشعر خطورة نزيف المغادرين، خاصة أن الهجرة لم تعد تقتصر على المهمشين، بل وصلت إلى النخبة، إذ انتقلت عدوى الاستقالات إلى البرلمانيين، ما دفع الحزب الحاكم إلى مطالبتهم بإرجاع تعويضات عن مهام الأشهر والأسابيعأكمل القراءة »


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منذ 7 ساعات
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