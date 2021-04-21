حوادث
التحقيق مع قيادي سياسي بارز بسوس
متابع بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال ترؤسه المجلس الإقليمي بتارودانت أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على قاضي التحقيق، بالمحكمة ذاتها، كلا من (ح-ا) المنسق الجهوي للأحرار بجهة سوس، بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لتارودانت سابقا، و(س-أ) صاحبة شركة، موجها لهما تهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت اليدأكمل القراءة »
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