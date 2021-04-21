الرياضة
الصراع على أيت الحاج يصل ذروته
الجامعة تحاول إقناع والديه باللعب للأسود والبلجيكيون يلعبون ورقة أمم أوربا دخلت الجامعة على خط المنافسة لخطف أنور أيت الحاج، المحترف بأندرلخت البلجيكي، من الاتحاد البلجيكي، الذي يرغب بدوره في الاستعانة بخدمات اللاعب المغربي. ويحمل أيت الحاج، المتحدر من أبوين مغربيين، الجنسيتين المغربية والبلجيكية، وسبق له اللعب للمنتخب البلجيكي فيأكمل القراءة »
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