الأولى
إغراق سبتة ومليلية بالأسلحة
داهمت المصالح الأمنية الإسبانية، الأحد الماضي، ورشات سرية لصناعة الأسلحة النارية، وحجزت كميات كبيرة من المسدسات والبنادق ورشاشات “كلاشنيكوف”، قالت مصادر “الصباح” إنها تصدر إلى مغاربة يستقرون في سبتة ومليلية، يتزعمون شبكات تهريب المخدرات، خاصة الكوكايين. وأوقفت المصالح نفسها بعض العاملين في هذه الورشات السرية، للتحقيق معهم وتحديد هوية مالكيها،أكمل القراءة »
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