وطنية
أخنوش يهدد بنزع أراضي الدولة من المتخاذلين
وجه بطاقة صفراء إلى المتاجرين في عقارات “صوديا” و”سوجيطا” وتوعد بجرهم إلى المحاكم أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل مفاجئ، الحرب على «المتاجرين» في أراضي «صوديا» و»سوجيطا»، الذين يتاجرون فيها، دون تنفيذ المشاريع، كما هي متضمنة في دفتر التحملات. وكشف أخنوش، في جلسة بمجلسأكمل القراءة »
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