الرياضة
فرصة أخيرة لبركان بزامبيا
الإصابات تؤرق بنعلي أمام نابسا ستارز والرجاء يواجه نامونغو بالاحتياطيين يجد نهضة بركان نفسه أمام الفرصة الأخيرة من أجل المنافسة على التأهل إلى ربع نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية “كاف”، حين يحل ضيفا على نابسا ستارز الزامبي، اليوم (الأربعاء)، في الرابعة بالتوقيت المغربي، لحساب الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات. ويتوفرأكمل القراءة »
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