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وطنية

الانتخابات تنهي خلافات فدرالية اليسار

منذ يوم واحد
تحديد عاشر يونيو آخر أجل لتلقي الترشيحات وانفتاح أكبر على الكفاءات أجمعت مكونات فدرالية اليسار على اعتبار التقدم في محطة الانتخابات المقبلة، سيساهم في توفير شروط أفضل لنجاح مشروع بناء الحزب اليساري الكبير المنشود. وكشفت مصادر متطابقة مـن داخل الهيأة التنفيذية للفدرالية التي التأمت، الأحد الماضي، فـي اجتمـاع حضوري، أنأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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