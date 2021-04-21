fbpx
حوادث

الحبس لضابطي أمن بالسراغنة

منذ يوم واحد
ضبطا متلبسين برشوة والمديرية العامة أوقفتهما عن العمل أنهت رشوة مسار موظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، بعد ضبطهما في حالة تلبس، واعتقالهما وإحالتهما على المحاكمة. وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أول أمس (الاثنين)، ببراءتهما من جنحة استغلال النفوذ والحكم على كل واحد منهما، بشأنأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى