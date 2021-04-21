حوادث
الحبس لضابطي أمن بالسراغنة
ضبطا متلبسين برشوة والمديرية العامة أوقفتهما عن العمل أنهت رشوة مسار موظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، بعد ضبطهما في حالة تلبس، واعتقالهما وإحالتهما على المحاكمة. وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أول أمس (الاثنين)، ببراءتهما من جنحة استغلال النفوذ والحكم على كل واحد منهما، بشأنأكمل القراءة »
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