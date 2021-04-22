حوادث
التحقيق في نبش قبر
فرضية عوامل التعرية واردة ومعاينة الدرك الملكي للمقبرة ومحيطها تحقق عناصر الدرك الملكي بوالماس، بإقليم الخميسات، في معلومات حول نبش قبر بمقبرة تابعة لمنطقة “تيفوغالين”. وأوضح مصدر “الصباح” أن الضابطة القضائية توصلت بمعلومات، من خلال “فيسبوك”، تفيد العبث بأحد القبور القديمة، وأن هناك استعمالا لبقايا الجثة، في أعمال سحر وشعوذة،أكمل القراءة »
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