بانوراما
فريق الوكالة لعب ضد الرجاء الرياضي
“الطاك”… تذكرة إلى الماضي 6 ينبش عمال سابقون في الوكالة المستقلة للنقل الحضري في ذاكرة البيضاء من خلال أحداث ووقائع تاريخية، تسلط الضوء على بدايات وجود “الطوبيسات” والشركات التي تعاقبت على تسييرها. كما تسافر هذه الحلقات في رحلة إلى الزمن لمعرفة طريقة عمل دوريات موزعي التذاكر والمراقبين والنظام المعتمد وعلاقتهأكمل القراءة »
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