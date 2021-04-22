حوادث
متابعة شباب خرقوا الحجر
أحالت النيابة العامة بابتدائية فاس، عشرات الأشخاص من أحياء مختلفة بالمدينة، على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتهم في أول جلسة، زوال أمس (الاثنين)، لخرقهم حالة الطوارئ الصحية وخروجهم ليلا ومطالبتهم بفتح المساجد لإقامة صلاة التراويح، مخالفين قرار السلطات بمنع التجول الليلي. وتابعتهم في ملفات منفصلة، إحداها يتابع فيه 23 شخصا بتهمأكمل القراءة »
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