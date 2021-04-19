وزارة التعليم تحدد مواعيد تنظيم امتحانات البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن تنظيم الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا للقطب العلمي والتقني والمهني أيام 8 و9 و10 يونيو 2021، والامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لقطب الآداب والتعليم الأصيل يومي 11 و12 يونيو من العام ذاته.

وأضافت الوزارة، في بلاغ، أن الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين القطب العلمي والتقني والمهني سينظم يومي 31 ماي و1 يونيو المقبلين، والامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين قطب الآداب والتعليم الأصيل سينظم يومي 3 و4 يونيو 2021، فيما سينظم الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار يومي 27 و28 ماي المقبل.

وشددت الوزارة على أن مواعيد هذه الامتحانات ستظل قابلة للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة، كما ستخضع ظروف إجرائها للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور القادمة.

(ومع)