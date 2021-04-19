الصباح السياسي
الملك يهنئ عاهل مملكة إيسواتيني بمناسبة عيد ميلاده
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل مملكة إيسواتيني صاحب الجلالة مسواتي الثالث، وذلك بمناسبة عيد ميلاده. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لعاهل مملكة إيسواتيني، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والسعادة وطول العمر. ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعبرأكمل القراءة »
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