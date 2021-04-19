fbpx
الصباح السياسي

الملك يهنئ عاهل مملكة إيسواتيني بمناسبة عيد ميلاده

منذ 4 ساعات
  بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل مملكة إيسواتيني صاحب الجلالة مسواتي الثالث، وذلك بمناسبة عيد ميلاده. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لعاهل مملكة إيسواتيني، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والسعادة وطول العمر. ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعبرأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى