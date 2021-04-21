وطنية
“الإثراء غير المشروع” يحرج الأحزاب
المالكي يضغط ويراسل العثماني لاستدعاء وزير لجلسة التصويت عرقلت فــــرق برلمانية والحكومة المصادقة على بند تجريم الإثراء غير المشروع في القانــون الجنائي، الذي ظل حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خمس سنوات، ما جعل الجميع في قفص الاتهام خوفا من المحاسبة، أو المتابعة القضائية لمتحزبين استفادوا من المال العامأكمل القراءة »
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