جدل يلاحق كوندا

انتقادات وجهت إليها بسبب مشاركتها في “عاشور العاشر” الجزائري

تشن حملة شرسة ضد الفنانة نادية كوندا، يقودها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماع منذ أيام، بسبب مشاركتها في عمل جزائري، يحمل عنوان “عاشور العاشر”.

وجرت خطوة كوندا وموافقتها على خوض التجربة، عليها الكثير من الانتقادات، باعتبار أن بعض الجزائريين يشنون هجوما على المغاربة منذ مدة، وأنه يجعلونهم محط انتقادات لاذعة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضطرت كوندا إلى الغاء خاصية التعليق على صورة نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، تتضمن ملصق العمل، بسبب انتقادات بعض متابعيها وهجومهم عليها، دون أن تخرج عن صمتها أو تتحدث عن الموضوع، إذ اكتفت بالتزام الصمت.

وفي سياق متصل، نشرت نادية كوندا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” البوستر الرسمي لمسلسل “عاشور العاشر” الذي تؤدي دور البطولة في موسمه الثالث من أجل الترويج له ودعوة متابعيها لمتابعته.

وعرض المسلسل لأول مرة في رمضان 2015 على قناة الشروق وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية دفعت صناعه لإنتاج موسم ثاني وثالث منه، وهو من إخراج وتأليف جعفر قاسم.

وتحدثت تقارير إعلامية، عن فرض شركة إنتاج الجزء الثالث من مسلسل “عاشور العاشر”، تعتيما كبيرا على تفاصيل وهوية العمل الدرامي، بعدما حقّق نجاحا خلال الموسمين السابقين، وذهاب البعض إلى اعتبار أن المسلسل كان من ضمن أعواد الثقاب التي ألهبت الشارع الجزائري منذ فبراير 2019.

وجاء في التقارير ذاتها أن الغموض لف عملية إنتاج وتصوير الجزء الثالث من المسلسل الجزائريّ، بعد غيابه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وانسحاب بطله الممثل صالح أوقروت (صويلح) من دور عاشور.

يشار إلى أن كوندا من الأسماء التي استطاعت أن تفرض نفسها في الساحة الفنية، بعدما قدمت عددا من الأعمال التي حظيت بنجاح كبير على مستوى الساحة الفنية العربية.

ومن بين الأعمال التي شاركت كوندا فيها، مسلسل مصري يحمل عنوان “أبو عمر المصري”، والذي جمع عددا من الأسماء، علما أنه من بطولة أحمد عز وأروى جودة، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

إيمان رضيف